Baydenə MÜHÜM MESAJ: Ərdoğan masanın üzərinə görün nə qoydu - FOTO

Brüsseldə NATO zirvəsi çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və amerikalı həmkarı Co Bayden arasında baş tutan görüş zamanı masadakı kitab diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanın qarşısındakı kitab 2019-cu ildə Türkiyənin Rabita Nazirliyi tərəfindən nəşr edilib. “Turkey’s Fight Against Terrorism” (Türkiyənin terrorizmə qarşı mübarizəsi) adlı kitab Ankaranın terrorizmə qarşı atdığı addımlardan və əldə etdiyi uğurlardan bəhs edir. 90 səhifəlik kitabda PKK, YPG, İŞİD kimi terror təşkilatların Türkiyəyə qarşı hücumları, Ankaranın hücumlara cavab olaraq ölkə daxilində və xaricdə apardığı əməliyyatların detalları yer alıb.

Məlumata görə, Ərdoğan kitabı Baydenə hədiyyə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

