Xəbər verdiyimiz kimi, dünyaca məşhur aktyor Jan Klod Van Dammın oğlu Kris azərbaycanlı qızla evlənib.

Metbuat.az bildirir ki, evlilikdən sonra Kris Van Dammın 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı paylaşdığı foto gündəm olub.

Belə ki, Kris müharibə zamanı Azərbaycana dəstək olub və dünyaya çağırış edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

