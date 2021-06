Qaçqınlara yardımla bağlı beynəlxalq dəstək görmədik - Ərdoğan

"Terrorçuluğa, PKK/YPG-PYD-dən İŞİD-ə FETÖ-ya qədər terror qruplaşmasına qarşı qətiyyətlə mübarizə aparırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 17-də Antalyada keçirilən Cənub Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi Zirvəsindəki çıxışında bildirib.

O, Türkiyədə 3,7 milyon suriyalıya sığınacaq verdiklərini vurğulayaraq qaçqınlarla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətdən dəstək görmədiklərini bildirib.

Türkiyə prezidenti 158 ölkə və 12 beynəlxalq təşkilata koronavirusa qarşı mübarizədə dəstək verdiklərinin söyləyib.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cənub Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi Zirvəsinin 25-ci ildönümü münasibətilə iştirakçıları təbrik edib, gələn ildən təşkilata ev sahibliyi edəcək Yunanıstana uğurlar arzulayıb.

