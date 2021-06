"Səbail" futbolçusu Məqsəd İsayevlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsayev "Səbail" ilə müqaviləsini yeniləməyib. Müdafiəçi artıq yeni klubunda -"Qəbələ"də oynayacaq. O, klub ilə 2 illik müqavilə bağlayıb.

