ABŞ-ın Tayvana peyvənd göndərməsi Çinin sərt etirazına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pekin ABŞ-ın bu addımını ölkənin daxili işlərinə müdaxilə kimi dəyərləndirib. Qeyd edək ki, ABŞ Tayvana 2,5 milyon doza peyvənd göndərib.

