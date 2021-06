Çin ABŞ-ı dünyanın siyasi quruluşunu pozmaqda ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Vaşinqton sanksiyalar tətbiq edib hərbi addımlar ataraq dünya üçün təhlükə törədir. Rəsmi Pekin hesab edir ki, ABŞ-ın bir çox müttəfiqləri Vaşinqtonun siyasətini dəstəkləmir.

Açıqlamada o da qeyd olunur ki, Çin və Rusiya arasında münasibətlər güclü siyasi və qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində tarixin ən yaxşı dövründən keçir.

