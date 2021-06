Əri ondan ayrılıb Sevda ilə evlənmişdi, indi rəfiqədilər - FOTOLAR

Əməkdar artist Ruhəngiz Musəvi müğənni Sevda Əliqızının evində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sevda həmin an lentə alınan görüntüləri öz İnstaqram səhifəsində yayımlayıb. İfaçıların mehribançılığı diqqət çəkib. Sevda paylaşımlarından birinə "Ürək dostlarım" şərhini yazıb.

Belə ki, R.Musəvi açıqlamalarından birində həyat yoldaşının onu boşayıb Sevda Əliqızını aldığını söyləmişdi.

Qeyd edək ki, R.Musəvi iki dəfə ailə qurub. Sənətçinin ilk həyat yoldaşı idmançı Çingiz Eyvazov olub. O, Ruhəngizlə ayrılaraq, Sevda Əliqızı ilə ailə qurub. Amma onun bu nikahı da uzun çəkməyib və cütlük boşanıb.







axsam.az





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.