Prodüser Tarix Əliyev aparıcı Zaur Kamalı tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Həmin Zaur" proqramında müğənni Rüfət Axundovun bahalı saatı nümayiş edilib. Həmin anın görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Tolik isə səhifələrin birində şərh bölümündə proqramı tənqid edib:

"Danışmağa mövzu olmayanda bilmirlər nədən bəhs etsinlər. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki fikirləri yalnız hansısa müğənniyə şirinlik etməkdir. Bəlkə toylara saldılar. Şitxana!".

axsam.az

