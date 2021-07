Kəlbəcərdə boz ayının balaları ilə gəzintiyə çıxması ətrafdakılar tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, yanında iki balası ilə dağda yemək axtarışına çıxan ayının görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

oxu.az

