Çin donanması ölkə sərhədlərini pozduğunu əsas gətirərək, ABŞ-a məxsus hərbi gəmiyə müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pekin ABŞ gəmisinin qanunsuz olaraq Cənubi Çin dənizində ölkə sularına daxil olduğunu irəli sürüb. Çin ordusunun xəbərdarlığından sonra ABŞ gəmisi geri çəkilib.

