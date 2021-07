Qadınlara qarşı əxlaqsız çağırış edən "PANTURAL" ÜZR İSTƏDİ - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə “açıq-saçıq geyinən qadınları zorlayın” deyə çağırış edən “Pantural” ləqəbli Tural Səfərov polis idarəsində vətəndaşlardan üzr istəyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həmin videolar yayılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılıb.

Müəyyən edilib ki, həmin videonu yayan Bakı şəhər sakini Tural Səfərovdur. O, polis idarəsinə dəvət olunaraq onunla profilaktik izahedici söhbətlər aparılıb. Tural Səfərov öz səhvini başa düşdüyünü və onun sözlərindən narazı qalan vətəndaşlardan üzr istədiyini bildirib.

“Pantural” daha öncə isə ikinci videonu yayaraq ironik formada üzr istədiyini deyib və onu tənqid edənləri fahişə adlandırmışdı.

Qeyd edək ki, özünü “Pantural” kimi təqdim edən Tural Səfərov kinorejissordur. O, "KOMA" filminin müəllifidir.

“Pantural”ın üzr istədiyi videonu təqdim edirik:

