Pakistan Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən Çaman keçid məntəqəsini 3 saatlıq açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhədin hər iki tərəfində çox sayda şəxs qapıların açılmasını gözləyirdi. 3 saat ərzində 800 əfqan ölkəsinə qayıdıb. 180 pakistanlı geri qayıdıb.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl Taliban silahlıları bölgəni ələ keçirəndən sonra Pakistan sərhədi bağlamışdı.

