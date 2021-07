İsrail klubu "Qarabağ"la oyunlar üçün 25 futbolçu sifariş verib

İsrailin "Aşdod" komandası Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Ran Ben Şimon qarşıdakı görüşlərdə 25 futbolçunun xidmətindən yararlanacaq.

Qapıçılar: 1. Yoav Jafari, 41. Sahar Harel Hasson, 90. Roi Mişpati

Müdafiəçilər: 3. Gil Kohen, 5. Nenad Cvetkoviç (Serbiya), 12. Bar Netanel, 13. Montari Kamaheni (Qana), 15. Tom Ben Zaken, 16. Zohar Zasano

Yarımmüdafiəçilər: 6. Feras Abu Akal, 9. Şalev Haroş, 10. Moussa Baqayoko (Mali), 14. Yoni Sisay, 23. Martin Rainov (Bolqarıstan), 55. Noar Sabaq. 66. Nir Migel Hasson, 71. David Roi Nyenque (Kamerun), 99. Oz Bilevi

Hücumçular: 7. Faha Aziz Bayo (Uqanda), 11. Lior Einbrom, 18. Guy Dahan, 21. Hamza Mavasi, 24. İdan Aharon Dahan, 30. Navaf Bzeia, 77. Yakov Brihon

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Aşdod"la ilk matçını iyulun 22-də evdə, cavab görüşünü iyulun 29-da səfərdə keçirəcək.

