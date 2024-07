Ardadan "Real" barədə sürpriz qərar - Menecerinə təlimat verdi

İspaniya mediası “Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler barədə yeni xəbər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdə deyilir ki, yarımmüdafiəçi yeni mövsümdə ilk 11-də oynamaq istəyir. Arda yeni transferlərdən sonra heyətə düşməkdə çətinlik çəkəcək. Bununla belə, onun klubda qalmaq istədiyi deyilir. Məlumata görə, Arda ona gələn təklifləri də rədd edib. “Bayer Leverkuzen” və “Milan”dan ona təkliflər olduğu deyilir.

Ardanın transfer məsələsi barədə menecerinə də təlimat verdiyi deyilir. Arda Güler menecerinə belə göstəriş verib: “Madriddə qalacağam. Bunu mənim haqqımda soruşan hər kəsə deyə bilərsən”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.