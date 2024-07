Mourinyo ​"Fənərbaxça"nın ən bahalı transferinə qapını göstərdi

"Fənərbaxça" klubunun rəsmiləri Cengiz Ünderlə yolları ayırmaq qərarına gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli futbolçu yeni mövsümdə "Fənərbaxça" klubunun əsas heyətində yer almayıb. Joze Mourinyo Cengiz Ünderin performansından razı olmadığı üçün komandadan göndərilməsini tələb edib. Klub rəsmiləri futbolçunun meneceri ilə görüşərək yeni komanda tapması tapşırığını veriblər.

Qeyd edək ki, Cengiz Ünder ötən mövsüm 15 milyon avroya Fransanın "Marsel" klubundan transfer olunub. Bu, hazırki mövsümə qədər "Fənərbaxça"nın ən bahalı transferi olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.