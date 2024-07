Təbrizi təmsil edən "Traktor" klubu Mahir Emrelinin keçidində maraqlıdır.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı İranın "Total Futball" teleqram kanalı yazıb. Məlumata görə, klub Azərbaycan millisinin hücumçusu ilə bağlı danışıqlar aparır.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli son olaraq Xorvatiyanın "Dinamo" klubunda çıxış edib. Onun "Nürnberq"lə anlaşdığı söylənilir.

