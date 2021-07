Daşkəsən rayonunda toy mərasimində qətl törədən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Alaxançallı kənd sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Tağıyev Tahir Şükür oğlu polisin həyata keçirdiyi əməliyyatla tutulub.

Məlumata görə, qətlə yetirilən 1998-ci il təvəllüdlü Namazov Eldəniz Mustafa oğlu T.Şükürova onun anası ilə sevgi münasibətinin olduğunu deyib.

Bundan sonra tərəflər arasında başlayan mübahisə qətllə nəticələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.