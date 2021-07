Daşkəsəndə 23 yaşlı oğlan toyda QƏTLƏ YETİRİLDİ- VİDEO

Daşkəsəndə qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonda "Köhnə stadion" adlanan ərazidə keçirilən toy məclisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, rayonun Alaxançallı kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Namazov Eldəniz Mustafa oğlu toyda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Hadisəni törədən şəxs Alaxançallı kənd sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Tağıyev Şakir Şükür oğlu rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı saxlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

