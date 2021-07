Sürücülərin nəzərinə! - Bu yollarda tıxac var

Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, aşağıdakı yollarda sıxlıq müşahidə olunur:

- Bakı-Sumqayıt şossesində (Xırdalan dairəsinin tam yanından başlayaraq bütün şosse boyunca, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində) çox güclü sıxlıq müşahidə olunur); - Tbilisi prospekti- əsas yol və köməkçi yolda (20 Yanvar dairəsindən başlayaraq əsasən Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər, şəhər mərkəzi istiqamətində) sıxlıq;

- Qara Qarayev prospekti- əsas yol və köməkçi yolda (Neftçilər metro stansiyasından başlayaraq Koroğlu metro stansiyası istiqamətində) sıxlıq;

- Babək prospektində (Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi ilə kəsişmədən, şəhər mərkəzi istiqamətində, eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqaməti) sıxlıq;

- Alı Mustafayev küçəsi- əsas yolda (Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində) nisbətən sıxlıq.

