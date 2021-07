Türkiyənin TVNET televiziyasının canlı yayımı zamanı aparıcı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı qarşısındakı masaya söykənmək istəyib. Lakin masa dağılıb. Verilişdə olan qonaqlar bu mənzərə qarşısında təəccübünü gizlədə bilməyib.

