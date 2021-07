Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı göstərdikləri dəstəyə görə, Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün tvitter hesabında yazıb:

“Cənub vilayətlərimizdə ürəyimizi yandıran meşə yanğınlarında yanımızda dayanan və bizə dəstək olan hər kəsə, xüsusilə dost və qardaş ölkə Azərbaycana təşəkkür edirik”.

