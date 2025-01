"Qalatasaray" Avropa nəhənginin gülməli təklifinə cavab verdi

Avropanın bir sıra nəhəng klubları "Qalatasaray"ın ulduzu Barış Alper Yılmazı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi klublar futbolçu üçün təklif göndərib. "Hürriyet" qəzetinin xəbərinə görə, İtaliyanın “Latsio” klubu Alper üçün 20 milyon avto təklif edib. Bildirilir ki, "Qalatasaray" bu məbləği gülməli hesab edib. Məlumata görə, Türkiyə nəhəngi futbolçu üçün azı 30 milyon avro tələb edir. Xəbərdə deyilir ki, klub, mövsümün fasiləsində futbolçunun transferinə razılıq verməyib. Uyğun təklif gələrsə, mövsümün sonunda nəzərdən keçiriləcək. "Everton", "Aston Villa", "Nyukasl Yunayted", "Vest Hem Yunayted" kimi klubların da Barış Alperin xidmətində maraqlı olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Barış Alper bu mövsüm Türkiyə Superliqasında 10 qola imza atıb.

