Zaqatala rayonu Mərkəzi Xəstəxanasında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxananın direktoru Tamara Nurəliyeva əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi səbəbilə 21 yanvar 2025-ci il tarixindən tutduğu vəzifədən azad edilib.

Bu barədə məlumatı TƏBİB təsdiqləyib.

