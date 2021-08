Uzun müddət sonra Antalyanın Serik rayonuna yağan güclü yağış yerli sakinlər tərəfidən böyük sevinclə qarşlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Selçuk Ergin adlı sakinin qonşuları onun yaşadığı sevinc dolu anları telefonlara çəkərək internetdə paylaşıblar.

Görüntülərdə Selçuk Erginin əllərini göyə qaldıraraq “Ver, Allahım, ver” duasını ifa etdiyi aydın eşidilir.

