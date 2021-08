Bu da MİLYARDER İlon Maskın YENİ EVİ - FOTOLAR

"SpaceX" aerokosmik şirkətinin qurucusu amerikalı milyarder "Elon Musk", 35 kvadrat metrlik prefabrik evdə yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Business Insider" məlumat yayıb. Ötən aylarda daşınmaz əmlakını satan və 35 kvadratmetrlik evə köçən "Musk", "SpaceX"in Mars missiyasına diqqəti daha çox yetirmək üçün bu qərarı aldığını bildirib. Keçən ay dəyəri 50.000 dollar olaraq açıqlanan prefabrik evə köçməklə bağlı açıqlama verən "Musk" deyib ki, belə bir evdə yaşamaq möhtəşəm hissdir. Qeyd edək ki, "Musk" ötən aylarda yaşadığı köhnə mənzilini 37 milyon dollara satışa çıxarmışdı.

Metbuat.az "Musk"ın evinin görüntülərini təqdim edir:

