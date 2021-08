İngiltərədə Claire adlı qadın 18 yaşlı qızı Millie Taplinin başına gələn dəhşətli hadisənin videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, doğum gününü qeyd etmək üçün ilk dəfə gecə klubuna gedən Millie bir kişinin ona "bunu yoxla" deyərək verdiyi içkini içdikdən sonra özünü pis hiss etməyə başlayıb.

Gənc qız dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin dediyinə görə, Millenin içkisinə 2 fərqli dərman əlavə edilib. Onlardan biri huşunu itirməsi, digəri isə iflic etmək üçün olub.



