Rusyanın sibir bölgəsində meşə yanğınlarının güclənməsi ilə bağlı ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsi (NASA) məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda yanğının tüstülərinin ilk dəfədir ki, Şimal qütbündən görüldüyü qeyd edilir. NASA - dan edilən digər açıqlamada isə Yakutsk şəhərində (Rusiyanın uzaq şərqində) yaşayan 280 min insanın pis hava şəraitinə məruz qaldığı, həftələrdir ki, tüstünün bölgədə hökm sürdüyünü qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.