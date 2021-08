Azərbaycanda bu gün 65 269 nəfər vaksinasiya olunub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onlardan birinci mərhələ üzrə vaksinasiyadan keçənlərin sayı 43 380, ikinci mərhələ üzrə peyvənd edilənlərin sayı 21 889 nəfər olub.



Hazırkı dövrədək ölkəmizdə vurulan vaksin dozalarının ümumi sayı 5 443 311, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 3 243 487, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 2 299 824 təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.