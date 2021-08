"Barselona"nın baş məşqçisi Ronald Kuman İngiltərə Premyer Liqasından iki ulduz hücumçunu komandasında qatmaq istəyir.

Metbuat.az "SPORT"a istinadən xəbər verir ki, sözügedən oyunçular "Arsenal"lı Pyer-Emerik Obameyanq və Aleksandr Lakazettedir.

