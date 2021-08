İran yenidən Əfqanıstana yanacaq ixrac etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi Tehran “Taliban”ın tələbindən sonra belə addım atıb. Rəsmi məlumata görə, “Taliban” İrandan alınan yanacağa vergiləri 70 faiz azaldıb.

Qeyd edək ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı İran avqust ayının 6-dan etibarən Əfqanıstana yanacaq ixracını dayandırmışdı.

