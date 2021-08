““İŞİD dövləti -Xorasan” terror təşkilatı Kabil hava limanına hücum etməyi planlaşdırır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə xəbərdarlıqla çıxış edib. O bildirib ki, terrorçuların planı barədə kəşfiyyat bəzi məlumatlar əldə edib. Baydenin sözlərinə görə, ““İŞİD dövləti -Xorasan” İŞİD-in bölgədəki qoludur.

ABŞ prezidenti əlavə edib ki, İŞİD “Taliban”ın da düşmənidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.