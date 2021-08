Müğənni Könül Kərimova koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni COVİD-19 virusuna yoluxaraq, 16 gün karantində qaldığını açıqlayıb:

"Hamı kimi bu virus məndən də yan keçmədi. Əlbəttə ki, ciddiyə almadığıma görə. Nəhayət ölümlə üz-üzə qalmalı oldum".

Könül Kərimova Ə.D Məlikova adına 6 nömrəli Birləmiş Şəhər Xəstəxanasının həkimlərinə onu həyata qaytardıqları üçün təşəkkür edib.

