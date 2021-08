"Azərsu” ASC-nin 2 nömrəli Regional Sukanal İdarəsinin Ağsu Sukanal Sahəsinin rəisi Cəmil İsmayıl oğlu Hüseynov koronavirus infeksiyasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəmil Hüseynov bu gün müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, C. Hüseynov bir müddət əvvəl Ağdaş rayonunda koronavirus xəstələri üçün nəzərdə tutulan xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.