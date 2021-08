İtaliyanın "Yuventus" klubu Kriştianu Ronaldu ilə vidalaşıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Yuventus" 36 yaşlı hücumçuya təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, Kriştianu Ronaldu "Yuventus"a 2018-ci ildə keçib. Portuqaliyalı oyunçu 3 mövsüm ərzində 133 oyuna çıxıb və 101 qola imza atıb.

Hazırda ulduz futbolçu İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubuna keçib.



