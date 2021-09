Canlı yayımda meydan oxudu: Sizinlə işimiz hələ bitməyib / Çinlə mübarizə aparırıq

“İŞİD-Xorasana demək istəyirəm ki, sizinlə işimiz hələ bitməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı müraciətində belə deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın Əfqanıstandakı hərbi fəaliyyəti başa çatsa da, lazım olduqda hava əməliyyatları təşkil edəcək. Baydenin sözlərinə görə, o, hələ prezident seçkiləri ərəfəsində Əfqanıstanda müharibəni bitirəcəyinə dair vəd verib və buna indi əməl edib.

Bayden dünyada yeni proseslərin başladığını ABŞ-ın Çin ilə ciddi “güc yarışı”na girdiyini bildirib.

Anar Türkeş / Mebuat.az

