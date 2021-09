Maska taxmayan tibb işçisi ilə bağlı QƏRAR VERİLDİ - VİDEO

Sumqayıt şəhər 3 saylı poliklinikada tibbi maskadan istifadə etməyən qeydiyyatçı işdən azad olunub.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən bildirir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, bu gün sosial şəbəkələrdə Sumqayıt şəhər 3 saylı poliklinikada tibbi maskadan istifadə etməyən qeydiyyatçılarla vətəndaşlar arasında mübahisənin əks olunduğu görüntülər yayımlanmışdı. İlkin məlumata görə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya-gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər barəsində protokollar tərtib olunaraq cərimə olunublar.

