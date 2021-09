Zambiyanın dövlət büdcəsi talanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yeni prezidenti Hak Hişilema açıqlama verib. 24 avqustda prezident vəzifəsini icra etməyə başlayan dövlət başçısı bildirib ki, büdcədə cuzi miqdarda pul var. İlk öyrənəndə özü də buna inanmayıb. Büdcənin kimin tərəfindən talandığına dair suala cavab verməyən dövlət başçısı bildirib ki, hələ də qalan pulu oğurlamağa çalışan qüvvələr var.

Yeni prezident bu durumdan olduqca təəccübləndiyini bildirib.

