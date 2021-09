Ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldu Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Portuqaliya millisinin və İngiltərənin "Mançester Yunayted"in futbolçusu bununla da 10 - cu dəfə bu uğura imza atıb. Futbolçu özünün sosial media hesabından bu mükafata layiq görüldüyünə görə, təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, Ronaldu Portuqaliya millisində 111-ci qoluna imza ataraq İran seçməsinin futbolçusu Əli Daeinin rekordunu (109 qol) qırıb.

