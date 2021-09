Qırxı çıxan Səməd Səmədovun məzar daşı niyə qoyulmayıb? - VİDEO

Bu gün Xalq artisti Səməd Səmədovun dünyasını dəyişməsindən 40 gün ötür.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Xatun Əliyeva mərhumun məzarını ziyarət edərək, görüntü paylaşıb. Diqqət çəkən məqam isə S.Səmədovun məzar daşının hələ də düzəldilməməsi olub.

X.Əliyevanın prodüseri Pənah Eldar açıqlamasında videonun bu gün lentə alındığını təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, S.Səmədov iyulun 24-də 74 yaşında koronovirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. O, Yasamal qəbiristanlığında dəfn edilib.

