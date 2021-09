Ali məktəblərə ixtisas seçiminin nəticələri açıqlandı

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, abituriyentlər nəticələri 7727-yə SMS göndərərək öyrənə bilərlər.

Abituriyentlər (həmçinin subbakalavrlar) müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı DİM-in internet saytından və ya mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) vasitəsilə “iş nömrəsi”ni və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki “7 rəqəmli kod”u 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.

Nəticələr yaxın dəqiqələrdə saytımıza da yerləşdiriləcək.

