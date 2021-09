Azərbaycanda 16 yaşlı oğlan bu görüntüləri çəkdikdən sonra İNTİHAR ETDİ - VİDEO

Ötən gün Ağcabədi rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın "Qafqazinfo"ya istinadən verdiyi məlumata görə, rayonun Aşağı Avşar kənd sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Aqşin Əliyev özünü kənd ərazisindən keçən Qarabağ kanalına ataraq intihar edib.

16 yaşlı yeniyetmənin meyiti bu gün sudan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib və o, kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.

Məlumata görə, Aqşinin intiharına səbəb sevdiyi qızın başqasına verilməsi olub. O, canına qəsd etməzdən öncə intihar etdiyi ərazidə video da çəkib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Emin Səfərov

