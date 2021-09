Müğənni Fədayə Laçın İnstaqramda növbəti dəfə paylaşım edib.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, o yazdıqları ilə hər kəsi kövrəldib:

"İstədim bu halımı da görün. Kimsənin qanını qaraltmaq istəmirəm. Hər şey yaxşıdır. Əzizlərim üçün ürəyim göynəyir. İlahə, görün bacınız sizdən ayrı, qəriblikdə nə haldadır. Çox üzgün olduğum üzümdən bəlli deyilmi? Anamı, özünüzü qoruyun. Bu ayrılıqlar bitməz..."

