Ronaldo iki qol vurdu, komandası lider oldu

“Mançester Yunayted”in futbolçusu Kriştiano Ronaldo kluba qayıdışından sonra ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İngiltərə Premyer Liqasının 4-cü turunda “Nyukasl”la ev matçında 90 dəqiqə meydanda olub.

Portuqaliyalı hücumçu 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri qarşılaşmada dubl edib.

“Mançester Yunayted” – “Nyukasl” - 4:1

Bu qələbə ilə xalını 10-a yüksəldən “qırmızı şeytanlar” turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində qərarlaşıb. “Mançester Siti” 9 xalla 2-ci, “Brayton” eyni xalla üçüncüdür.



Qollar: Ronaldo,Ə 45+2 (1:0),Manquilo, 56 (1:1), Ronaldo, 62 (2:1), Fernandeş, 80 (3:1), Linqard, 90+2 (4:1)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.