ABŞ-ın Əfqanıstandan çəkildiyi ərəfədə həyata keçirdiyi əməliyyatın detalları üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kabildə İŞİD lideri güman edilərək vurulan şəxsin xeyriyyə cəmiyyətinin üzvü olduğu bildirilir. Məlumata görə, detalların üzə çıxmasına baxmayaraq, Pentaqon qətlə yetirdiyi xeyriyyət cəmiyyətinin üzvünün adını açıqlamaq istəmir.

Məlumata görə, hücum əməliyyatı Kabildəki beynəlxalq hava limanı yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil edilib.

