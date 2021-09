Müəllimlərin NƏZƏRİNƏ: Yeni qaydalar açıqlandı

"Vaksin olunmadığı üçün təhsil müəssisələrinə buraxılmayacaq təhsil işçilərinin əmək haqqı məsələsi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev mediaya açıqlamasında söyləyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda təhsil müəssisələrinə əks-göstəriş sertifikatı təqdim edilir: "Proses davam etdiyindən rəqəmlər gündəlik olaraq dəyişir və say demək mümkün deyil. Lakin peyvənd olunmayan və əks-göstəriş, eyni zamanda immun sertifikatı təqdim etməyən müəllimlər təhsil müəssisələrinə buraxılmayacaqlar".

Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də ümumtəhsil müəssisələrində aşağı sinif şagirdləri, sentyabrın 29-da isə orta və yuxarı sinif, eləcə də ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris bərpa ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.