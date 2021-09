"Mançester Yunayted" futbol komandasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu məşq zamanı səhvən qadın stüarta zərər vurub.



Metbuat.az xəbəbr verir ki, ulduz futbolçu oyun sonrası hasarı aşıb və tibbi yardımın göstərildiyi zərərçəkmişə yaxınlaşaraq üzr istəyib. Daha sonra isə xəsarət yetirdiyi qadın stüarta öz futbolkasını hədiyyə verib.

Qeyd edək ki, Kriştianu Ronaldunun qol vurmasına baxmayaraq, "Mançester Yunayted" İsveçrədə "Yanq Boyz"a 1:2 hesabı ilə uduzub.



