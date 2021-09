Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 4 qrup üzrə daha 8 qarşılaşma gerçəkləşib.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi “Beşiktaş” Almaniyanın “Borussiya” (Dortmund) komandasını qəbul edib. İstanbulda baş tutan görüşdə qələbəni qonaqlar bayram ediblər. Qrupun digər görüşündə Niderland “Ayaks”ı Portuqaliyada “Sportinq”i darmadağın edib.

UEFA Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

15 sentyabr

A qrupu

Mançester Siti (İngiltərə) – Leyptsiq (Almaniya) 6:3

Qol: Ake, 16. Mukiele, 28-öz qapısına. Mahrez, 45+2-pen. Qriliş, 56. Kanselo, 75. Q.Jezus, 86 – Nkunku, 42; 51; 73.

Brügge (Belçika) – PSJ (Fransa) 1:1

Qol: Vanaken, 27 – A.Herrera, 15.

B qrupu

Atletiko (Madrid, İspaniya) – Portu (Portuqaliya) 0:0

Liverpul (İngiltərə) – Milan (İtaliya) 3:2

Qol: Tomori, 9-öz qapısına. Salah, 49. Henderson, 69 – Rebiç, 42; B.Dias, 44.

C qrupu

Beşiktaş (Türkiyə) – Borussiya (Dortmund, Almaniya) 1:2

Qol: Montero, 90+4 – Bellingem, 20. Haland, 45+3.

Sportinq (Portuqaliya) – Ayaks (Niderland) 1:5

Qol: Paulinyo, 33 – Haller, 2; 9; 51; 63. Berqeys, 39.

D qrupu

Şerif (Moldova) – Şaxtyor (Donetsk, Ukrayna) 2:0

Qol: A.Traore, 16. Yansane, 62.

İnter (İtaliya) – Real (İspaniya) 0:1

Qol: Rodriqo, 90.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.