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Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri
08:11 16 Sentyabr 2021
197 İdman
Metbuat.az
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Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 4 qrup üzrə daha 8 qarşılaşma gerçəkləşib.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi “Beşiktaş” Almaniyanın “Borussiya” (Dortmund) komandasını qəbul edib. İstanbulda baş tutan görüşdə qələbəni qonaqlar bayram ediblər. Qrupun digər görüşündə Niderland “Ayaks”ı Portuqaliyada “Sportinq”i darmadağın edib.

UEFA Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi
15 sentyabr

A qrupu

Mançester Siti (İngiltərə) – Leyptsiq (Almaniya) 6:3
Qol: Ake, 16. Mukiele, 28-öz qapısına. Mahrez, 45+2-pen. Qriliş, 56. Kanselo, 75. Q.Jezus, 86 – Nkunku, 42; 51; 73.

Brügge (Belçika) – PSJ (Fransa) 1:1
Qol: Vanaken, 27 – A.Herrera, 15.

B qrupu

Atletiko (Madrid, İspaniya) – Portu (Portuqaliya) 0:0

Liverpul (İngiltərə) – Milan (İtaliya) 3:2
Qol: Tomori, 9-öz qapısına. Salah, 49. Henderson, 69 – Rebiç, 42; B.Dias, 44.

C qrupu

Beşiktaş (Türkiyə) – Borussiya (Dortmund, Almaniya) 1:2
Qol: Montero, 90+4 – Bellingem, 20. Haland, 45+3.

Sportinq (Portuqaliya) – Ayaks (Niderland) 1:5
Qol: Paulinyo, 33 – Haller, 2; 9; 51; 63. Berqeys, 39.

D qrupu

Şerif (Moldova) – Şaxtyor (Donetsk, Ukrayna) 2:0
Qol: A.Traore, 16. Yansane, 62.

İnter (İtaliya) – Real (İspaniya) 0:1
Qol: Rodriqo, 90.

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metbuat.az

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