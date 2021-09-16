Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turuna yekun vurulub.
Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 4 qrup üzrə daha 8 qarşılaşma gerçəkləşib.
Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi “Beşiktaş” Almaniyanın “Borussiya” (Dortmund) komandasını qəbul edib. İstanbulda baş tutan görüşdə qələbəni qonaqlar bayram ediblər. Qrupun digər görüşündə Niderland “Ayaks”ı Portuqaliyada “Sportinq”i darmadağın edib.
UEFA Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi
15 sentyabr
A qrupu
Mançester Siti (İngiltərə) – Leyptsiq (Almaniya) 6:3
Qol: Ake, 16. Mukiele, 28-öz qapısına. Mahrez, 45+2-pen. Qriliş, 56. Kanselo, 75. Q.Jezus, 86 – Nkunku, 42; 51; 73.
Brügge (Belçika) – PSJ (Fransa) 1:1
Qol: Vanaken, 27 – A.Herrera, 15.
B qrupu
Atletiko (Madrid, İspaniya) – Portu (Portuqaliya) 0:0
Liverpul (İngiltərə) – Milan (İtaliya) 3:2
Qol: Tomori, 9-öz qapısına. Salah, 49. Henderson, 69 – Rebiç, 42; B.Dias, 44.
C qrupu
Beşiktaş (Türkiyə) – Borussiya (Dortmund, Almaniya) 1:2
Qol: Montero, 90+4 – Bellingem, 20. Haland, 45+3.
Sportinq (Portuqaliya) – Ayaks (Niderland) 1:5
Qol: Paulinyo, 33 – Haller, 2; 9; 51; 63. Berqeys, 39.
D qrupu
Şerif (Moldova) – Şaxtyor (Donetsk, Ukrayna) 2:0
Qol: A.Traore, 16. Yansane, 62.
İnter (İtaliya) – Real (İspaniya) 0:1
Qol: Rodriqo, 90.