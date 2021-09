Salyanda çəkilən bu görüntülər İZLƏNMƏ REKORDU qırır: Qadınlar toplaşaraq... - VİDEO

Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan və izləyicilər tərəfindən heç də birmənalı qəbul edilməyən video geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin video Azərbaycanda yerləşən ziyarətgahların birində çəkilib. Görüntülərdə bir qadının ortasında dəlik olan qayanın içərisindən keçməyə çalışsa da, buna nail ola bilmədiyi əks olunur. Güman edilir ki, qadının bunu etməkdə məqsədi həmin qayanı pir kimi qəbul edib, niyyətinin qəbul olacağına inanmasıdır.

Məlum olub ki, adıçəkilən ziyarətgah Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsindədir. "Vağam" adlanan bu qaya eyniadlı mağaranın qarşısında yerləşir.

