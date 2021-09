İran Şanxay Əməkdaşlıq təşkilatına tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran prezidenti İbrahim Rəisi açıqlama verib. O, təşkilatın Tacikistanda keçirilən iclasında bildirib ki, bu üzvlük bölgədə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün fürsətdir.

İranın təşkilata tam hüquqlu üzv olmasından məmnun olduğu deyən Rəisi, bu hüququn əldə edilməsində xidmətləri olan digər üzvlərə təşəkkür edib.

