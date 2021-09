Jurnalist Zaur Mehdiyev vəfat edib.

Metbuat.az report-a istinadən verdiyi xəbərə görə, o, ötən gecə 31 yaşında qəflətən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Z.Mehdiyev 1990-cı il yanvarın 26-da anadan olub.

Allah rəhmət eləsin!

